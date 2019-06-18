Вокалист Megadeth рассказал о своем страшном заболевании

Врачи диагностировали у музыканта рак горла – группе приходится отменять концерты.

Об этом стало известно 17 июня. Обо всем артист сообщил на своей странице в Facebook. Дэйв Мастейн заявил, что шанс излечиться есть.

В посте лидер Megadeth написал, что «это, безусловно, нужна уважать и смотреть этому в лицо». Он также отметил, что и раньше встречался с опасностью лицом к лицу. Мастейн предпочитает расценивать происходящее как очередное препятствие, которое ему по силам преодолеть. Музыкант заверил, что тесно общается с врачами, которые составили для него план лечения. Он, считают эксперты, приведет к успеху с очень высокой вероятностью.

Мастейн отметил, что группе придется отменить большую часть концертов. Пока что непонятно, приедет ли Megadeth в Россию. Вокалист коллектива пообещал посетить все страны, как только лечение даст результаты.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Санкт-Петербург остается в лидерах смертности от рака.