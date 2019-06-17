Петербург остается в лидерах смертности от рака

Чаще всего рак диагностируют в Курской области и Мордовии.

Петербург находится в лидерах регионов по смертности от онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, следует из отчета Минздрава. Наибольшее процент выявления злокачественных опухолей среди населения фиксируют все же в Курской области — 3331 случай рака на 100 тысяч человек. В Мордовии показатель составляет 3292 случаев онкологии на 100 тысяч.

Число раковых больных выросло на 40% за 10 лет, но связано это не только с ростом заболеваемости и улучшением методов диагностики: рак стали чаще выявлять. Медицина действительно сделала шаг вперед, так как продолжительность жизни у больных увеличилась.

Каждое 4 февраля во всем мире отмечают День борьбы с раком. По данным ВОЗ, каждую минуту 18 человек умирают от рака. Примерно пятая часть (22%) раковых заболеваний связана с курением. Рак — причина каждой шестой смерти на планете.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что Ростех построит онкологический центр за 15 млрд рублей в Петербурге.