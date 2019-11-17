В Вырице столб повис на проводах над дорогой

Очевидцы сообщили, что днем, 17 ноября, в Вырице, столб стал падать и повис на проводах над автомобильной дорогой.

«В Вырице, около 1-ой школы, на улице Ефимова столб висит на проводах над дорогой, а завтра детям идти в школу», — сообщили пользователи сообщества «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о том, что в Обухово иномарка снесла ограждение и остановилась у ж/д путей. В комментариях пользователи шутят, что водитель устал стоять на переезде, из-за чего пошел на крайние меры.