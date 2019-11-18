Плотный туман накрыл дамбу в Петербурге

Плотный туман накрыл дамбу в Петербурге
Туман на дамбе. Фото: instagram.com/dambaspb_kzs

Участок дамбы в Петербурге 18 ноября окутал густой туман. Водителей призывают соблюдать осторожность и сбавить скорость.

Из-за недостаточной видимости движение автомобилей по дамбе утром и днем в понедельник затруднено. Водители сбавляют скорость и держат дистанцию.

В тумане, как уточнили в Дирекции комплекса защитных сооружений, оказался морской участок САД КЗС.

О тумане горожан ранее предупредили в МЧС. Пешеходов и автомобилистов призвали быть внимательнее из-за недостаточной видимости.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что туман в ближайшие два дня может накрыть Ленинградскую область. Дорожный комитет просит водителей соблюдать дистанцию и скоростной режим. Помимо этого, в регионе ожидаются сильные дожди с мокрым снегом. В связи с этим дорожные службы переходят на круглосуточный режим работы.

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