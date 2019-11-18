Водителей Ленобласти предупреждают о снеге с дождем и тумане

Дорожникам Ленобласти предстоит бороться с дождем, снегом и туманом. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Дорожникам Ленобласти предстоит бороться с дождем, снегом и туманом. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

В Ленинградской области в начале недели ожидаются сильные дожди с мокрым снегом и туманом. Бороться с последствиями стихий дорожные службы будут круглосуточно.

Дорожные службы, отвечающие за региональные дороги, получили указания выходить на круглосуточные дежурства, сообщает комитет по дорожному хозяйству Ленобласти.

За состоянием проезжей части следят 25 мобильных метеостанций. В случае необходимости на наиболее загруженные дороги будут направлены патрульные машины для быстрой уборки снега.

Температура воздуха в Ленобласти в ближайшие два дня будет колебаться от 0 до плюс 7 градусов. Резкого похолодания не ожидается. Видимость на дорогах составит менее 500 метров. Водителей призывают быть внимательными, соблюдать дистанцию и скоростной режим.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что для борьбы с гололедом дороги Ленобласти будут обрабатывать жидким солевым раствором.