Дороги Ленобласти в гололед обработают жидкой солью

Дороги Ленобласти в гололед обработают жидкой солью
С гололедом на дорогах Ленобласти будут бороться жидкой солью. Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

В Ленинградской области дороги этой зимой будут обрабатывать жидким солевым раствором. Новые комплексы для приготовления противообледенительного раствора получили четыре района.

Оборудование установили на базах дорожных предприятий, которые обслуживают региональные трассы в Кингисеппском, Кировском, Выборгском и Ломоносовском районах.

«Объем одной заправочной станции составляет 50 кубометров раствора», — сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Ленобласти.

Особенность жидкой соли в её вязкой консистенции. Она быстро вступают в реакцию со снегом, равномерно распределяется по дороге и улучшает сцепление шин. Чистые рассолы дорожники будут использовать до — 7 градусов. При более низких температурах применяется технология смачивания.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что трассы в Ленобласти начнут обслуживать с применением сортировочных комплексов, которые автоматически генерируют смесь из соли и песка.

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Дороги Ленобласти в гололед обработают жидкой солью
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