В Ленобласть будут использовать современное оборудование для борьбы с гололедом

Региональные трассы в Ленинградской области начнут обслуживать с применением новых сортировочных комплексов, которые автоматически генерируют смесь из соли и песка.

Как сообщает пресс-служба правительства Ленинградской области, первый подобный комплекс был представлен на базе Пригородного дорожного ремонтно-строительного управления №1 в Выборгском районе. Суточная производительность установки может достигать до тысячи тонн.

Комплекс будет сам смешивать песок и соль, что позволит достичь точности в дозировке материалов, которую невозможно добиться при ручном или машинном смешивании. Правильно выверенный процент соли в смеси позволит реагенту быстрее растворить наледь на дорожной поверхности.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что власти Петербурга планируют потратить 2,5 млрд рублей на «Безопасный город».