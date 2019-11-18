План продолжения «красной» ветки петербургского метро появится в 2021 году

Работа над проектом должна завершиться до 20 мая 2021 года.Фото: «Метрострой»

Работа над проектом должна завершиться до 20 мая 2021 года.Фото: «Метрострой»

На сайте Смольного появилось распоряжение комитета по градостроительству и архитектуре о планировке территории для строительства продолжения Кировско-Выборгской линии петербургского метрополитена.

Работа над проектом должна завершиться до 20 мая 2021 года.

Речь идет о перегоне от станции «Проспект Ветеранов» до запланированной к строительству станции «Проспект Маршала Жукова».

Между двумя указанными станциями должна появиться еще одна – «Александрино».

Планировка затронет участок от улицы Авангардной до Танкиста Хрустицкого.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что предварительная схема Красносельской-Калининской линии метро опубликована в группе «Подземка Петербурга» в социальной сети «ВКонтакте». Согласно проекту, в Северной столице должны построить следующие станции метро: Обводный канал-2» — «Лиговский проспект-2» — «Знаменская» — «Суворовская-1» — «Смольный» и «Полюстровский проспект-1».