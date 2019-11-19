В Киришском районе сгорела пилорама на 300 «квадратах»

В Киришском районе сгорела пилорама на 300 &#171;квадратах&#187;
Пожар удалось потушить за час. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

В Киришском районе Ленобласти загорелось деревообрабатывающее производство. Огонь распространился по площади 300 кв.м.

Как сообщили в региональном главке МЧС России, пожар на пилораме в поселке Будогощь начался днем во вторник, 19 ноября. Экстренные службы получили сообщение о возгорании примерно в час дня.

На место выехали пять человек дежурной смены и две спецмашины. Пожар удалось потушить за час. За это время огонь распространился по площади в 300 кв.м. Обошлось без пострадавших. О причинах пожара не сообщается.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Выборгском районе восемь спасателей тушили дом. Возгорание произошло в одном из частных домов в поселке Пески Ленинградской области днем, 18 ноября. Экстренные службы получили сообщение о произошедшем в половину третьего дня.

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