Под Гатчиной напоили и изнасиловали 15-летнюю девочку

Полиция задержала мужчину, который подозревается в изнасиловании школьницы в Гатчинском районе Ленинградской области.

Как стало известно gazeta.spb.ru, о совершенном преступлении в полицию заявила администратор гостиницы в одном из поселков под Гатчиной. Женщина рассказала, что пострадавшая девочка обратилась к ней за помощью. По ее словам, она познакомилась с мужчиной на улице. После этого они пошли в гостиничный номер, где распили алкоголь и он ее изнасиловал.

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого прямо в гостинице. Им оказался 37-летний безработный, теперь он стал фигурантом уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что азиат надругался над девочкой из детдома в гостинице в Озерках.