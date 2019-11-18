Азиат надругался над девочкой из детдома в гостинице в Озерках

В Петербурге 16-летняя воспитанница детского дома обратилась в полицию с заявлением о сексуальном насилии, которое произошло в номере гостиницы на Выборгском шоссе.

Как стало известно gazeta.spb.ru, девушка рассказала, что инцидент произошел в ночь на 17 ноября в гостиничном номере в отеле на Выборгском шоссе. Там неизвестный мужчина развратил ее, а после уехал на машине марки Hyundai Solaris.

Девушка смогла описать преступника: на вид ему около 30 лет, азиатская внешность, на нем были надеты черное пальто и темные штаны.

Сотрудники правоохранительных органов установили, что автомобиль, на котором скрылся злоумышленник, принадлежит 23-летней петербурженке. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Красном селе таксист надругался над девушкой-инвалидом.