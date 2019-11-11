В Красном селе таксист надругался над девушкой-инвалидом

В Красносельском районе задержан водитель такси. Его подозревают в насильственных действиях сексуального характера в отношении женщины-инвалида, которую он перевозил. Также его подозревают в ограблении.

Как стало известно gazeta.spb.ru, все произошло ночью в воскресенье, 10 ноября, в поселке Горелово. Девушка, инвалид-колясочник, рассказала полицейским, что в час ночи у дома по Красносельскому шоссе она спустилась к такси, которое вызвала через мобильное приложение. Она хотела обсудить с таксистом отмен вызова.

Водитель такси Daewoo Gentra посадил 26-летнюю девушку в салон, убрал коляску в багажник, после чего избил ее и, предположительно, изнасиловал. Также он отобрал у нее 900 рублей и потребовал пять тысяч рублей за отмену вызова.

Мужчина проводил девушку до квартиры, где ее родственница отдала ему деньги. Затем он уехал.

Пострадавшую доставили в больницу и отпустили после осмотра.

Накануне вечером правоохранители поймали подозреваемого — 26-летнего приезжего из Узбекистана. Его полностью изобличили в преступлении. Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что полицейские задержали подозреваемого в изнасиловании 11-летней девочки в лифте в Мурино