Полицейские задержали подозреваемого в изнасиловании 11-летней девочки в лифте в Мурино

Петербургские стражи порядка задержали подозреваемого в совершении насильственных действий в отношении ребенка. Жертвой злоумышленника стала 11-летняя девочка.

Страшный инцидент произошел 9 ноября во Всеволожском районе Ленобласти. В отдел полиции обратилась 43-летняя мать девочки. Со слов заявительницы, в одном из домов Мурино неизвестный совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ее дочери.

Как стало известно gazeta.spb.ru, на следующий день правоохранители поймали подозреваемого в нападении. Им оказался 24-летний гражданин Таджикистана, прибывший в Россию на заработки.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о задержании мужчины, выхватившего у женщины телефон. Злоумышленник применил физическую силу в ходе грабежа.