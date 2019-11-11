Полицейские оперативно задержали злоумышленника, отобравшего у петербурженки мобильник

Мужчина отобрал у женщины телефон и скрылся. Фото: pixabay

Мужчина отобрал у женщины телефон и скрылся. Фото: pixabay

В Приморском районе Северной столицы полицейские задержали подозреваемого в грабеже у женщины мобильного телефона.

Преступный инцидент произошел накануне, 10 ноября, у дома №52 по улице Оптиков. В отдел полиции обратилась 36-летняя женщина. По словам заявительницы, неизвестный, применив физическую силу, выхвати у нее мобильный телефон и скрылся.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу, прибывшие к месту происшествия правоохранители задержали подозреваемого. Им оказался 24-летний мужчина. По факту грабежа возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику назначена подписка о невыезде.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о петербуржце, которого обманул покупатель. Мужчина продал мобильный телефон, после чего недосчитался крупной суммы денег.