Петербуржец недосчитался крупной суммы денег после продажи телефона

В Петроградском районе Петербурга мужчина недосчитался крупной суммы денег после продажи мобильного телефона.

В отдел полиции обратился 24-летний мужчина. Со слов заявителя, он встретился с покупателем около станции метро «Горьковская», там неизвестный передал ему деньги в сумме 74 тыс. рублей за гаджет. После злоумышленник предложил перевязать пачку денег резинкой, а затем передал их покупателю.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу, мужчины попрощались и заявитель отправился в отделение банка на улице Мира, где обнаружил, что в пачке денег не хватает 9 тыс. рублей.

По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о трупе, который обнаружили в одном из домов Петербурга. Тело пролежало в квартире около двух недель.