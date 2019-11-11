Петербуржец обнаружил в своей квартире сгнивший труп с ножевыми ранениями

В Московском районе Петербурга в одном из домов обнаружили гниющий труп. Тело пролежало в помещении около двух недель.

Все произошло в доме 7 по площади Чернышевского. О случившемся в отдел полиции заявил мужчина. По словам жильца, он обнаружил погибшего в своей квартире. Прибывшие к месту происшествия службы обнаружили на теле мужчины очевидные следы насилия.

Как стало известно gazeta.spb.ru, погибшему было 43 года, на теле зафиксированы следы ножевых ранений в области груди и живота.

Чердаком дома, а также тротуаром у 4-й лестницы дома №17 по Кузнечной улице заинтересовалась служебная собака. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о злоумышленнике, который обчистил квартиру, забравшись туда через балкон.