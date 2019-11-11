Залез через балкон: злоумышленник вынес из квартиры ценностей на 130 тысяч в Рыбацком

У безработной жительницы Северной столицы вынесли из квартиры драгоценности и деньги. Неизвестный злоумышленник пробрался в помещение через балкон.

Все произошло в доме 37 по Караваевской улице. В отдел полиции обратилась 33-летняя женщина. Со слов заявительницы, неизвестный похитил 50 тыс. рублей и драгоценности стоимостью 80 тыс. рублей.

Как сообщили в ГУ МВД РФ по городу, жительница уточнила, что все случилось в промежуток с 8 утра до полуночи 9 ноября. Сотрудники правопорядка нашли в жилище отпечатки пальцев и следы обуви. По факту кражи возбуждено уголовное дело.

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