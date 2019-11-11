Маршрутка подбила велосипед на перекрестке Энергетиков и Якорной

В Красногвардейском районе Северной столицы произошло дорожно-транспортное происшествие с участием велосипеда и маршрутки.

Все произошло сегодня утром, 11 ноября, на пересечении проспекта Энергетиков с улицей Якорной. На опубликованных фотографиях в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» видно, что двухколесный транспорт лежит посреди проезжей части. По предварительным данным, его водитель отделался только ушибами.

К месту происшествия прибыли службы. Точные обстоятельства происшедшего пока неизвестны.

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