Маршрутка подбила велосипед на перекрестке Энергетиков и Якорной

Маршрутка подбила велосипед на перекрестке Энергетиков и Якорной
Велосипед брошен на проезжей части. Фото: vk.com/spb_today

В Красногвардейском районе Северной столицы произошло дорожно-транспортное происшествие с участием велосипеда и маршрутки.

Все произошло сегодня утром, 11 ноября, на пересечении проспекта Энергетиков с улицей Якорной. На опубликованных фотографиях в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» видно, что двухколесный транспорт лежит посреди проезжей части. По предварительным данным, его водитель отделался только ушибами.

К месту происшествия прибыли службы. Точные обстоятельства происшедшего пока неизвестны.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о пожаре в деревне под Тихвином. ЧП случилось в одном из домов.

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