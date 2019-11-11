В деревне под Тихвином пожарные потушили дом с пристройкой

В Тихвинском районе Ленобласти пожарные тушили дом и хозяйственную пристройку. ЧП произошло накануне вечером, 10 ноября, в деревне Подборье.

Соответствующий сигнал поступил дежурному в 23:41. К месту происшествия незамедлительно направили два расчета пожарных. Постройки полыхали на площади 90 квадратных метров.

Как сообщили в ГУ МЧС России по региону, сотрудники боролись с огнем около часа. К 0:52 возгорание было полностью ликвидировано.

Причина произошедшего пока неизвестна. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о еще одном пожаре в Тихвине. Огнеборцы прибыли к полыхающему частному дому.