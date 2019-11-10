В Тихвине тушили дом на 256 «квадратах»

Спасатели успели ликвидировать возгорание всего за полчаса.

Об этом стало известно сегодня, 10 ноября. Обо всем сообщили в главном управлении МЧС России по Ленинградской области. Все случилось в Тихвине на улице Ильинская. В воскресенье днем там вспыхнул частный дом на площади 256 квадратных метров. Спасателям позвонили примерно в пять часов вечера – они незамедлительно прибыли на место и ликвидировали пламя всего за полчаса. До сих пор непонятно, что стало причиной инцидента. По предварительным данным, в результате никто не пострадал.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что правоохранители проверили «Ленту» на Таллинском из-за угрозы взрыва. При проверке опасных предметов и взрывных устройств найдено не было.