Правоохранители проверили «Ленту» на Таллинском из-за угрозы взрыва

При проверке опасных предметов и взрывных устройств найдено не было.Фото: Baltphoto

При проверке опасных предметов и взрывных устройств найдено не было.Фото: Baltphoto

Правоохранители проверили гипермаркет «Лента» на Таллинском шоссе в Красносельском районе на наличие взрывных устройств.

В субботу, 9 ноября, в адрес сети магазинов «Лента» поступили угрозы о заминировании, сообщает «Мойка78» со ссылкой на пресс-службу «Ленты».

При проверке опасных предметов и взрывных устройств найдено не было.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге станции метро «Площадь Восстания» и «Невский проспект» проверили после анонимного сообщений. Неизвестный заявил, что в подземке заложено восемь взрывных устройство. Полиция осмотрела обе станции и прилегающие к ним вестибюли. Однако ничего опасного обнаружено не было.