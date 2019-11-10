Правоохранители проверили «Ленту» на Таллинском из-за угрозы взрыва

Правоохранители проверили гипермаркет «Лента» на Таллинском шоссе в Красносельском районе на наличие взрывных устройств.
В субботу, 9 ноября, в адрес сети магазинов «Лента» поступили угрозы о заминировании, сообщает «Мойка78» со ссылкой на пресс-службу «Ленты».
При проверке опасных предметов и взрывных устройств найдено не было.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге станции метро «Площадь Восстания» и «Невский проспект» проверили после анонимного сообщений. Неизвестный заявил, что в подземке заложено восемь взрывных устройство. Полиция осмотрела обе станции и прилегающие к ним вестибюли. Однако ничего опасного обнаружено не было.