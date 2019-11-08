ОМОН оцепил дом на Карпинского из-за угрозы взрыва

Вечером 8 октября дом на улице Карпинского эвакуировали из-за угрозы взрыва.

О «заминировании» дома 38/7 по улице Карпинского сообщили очевидцы. На место прибыли сотрудники полиции и ОМОН.

Проезд во дворах закрыт. Жильцов вывели на улицу.

В одной из квартир нашли три пустых корпуса гранат времен Великой Отечественной войны. После осмотра выяснилось, что опасности они не представляют.

«Закрыт проезд во дворах у дома 38/7 по улице Карпинского. Всё оцепили, говорят угроза взрыва из-за найденных пустых корпусов от гранат Ф1 времен войны», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» «Вконтакте».

Сейчас оцепление уже снято.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге станции метро «Площадь Восстания» и «Невский проспект» проверили после анонимного сообщений. Неизвестный заявил, что в подземке заложено восемь взрывных устройство. Полиция осмотрела обе станции и прилегающие к ним вестибюли. Однако ничего опасного обнаружено не было.