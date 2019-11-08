Неизвестные сообщили о 8 взрывных устройствах в метро Петербурга

В Петербурге станции метро «Площадь Восстания» и «Невский проспект» проверили после анонимного сообщений. Неизвестный заявил, что в подземке заложено восемь взрывных устройство.

Как стало известно gazeta.spb.ru, сообщения о возможном взрыве поступили в ГУП «Петербургский метрополитен» 7 ноября. О произошедшем представители подземки уведомили правоохранительные органы.

Полиция осмотрела обе станции и прилегающие к ним вестибюли. Однако ничего опасного обнаружено не было.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Правоохранители устанавливают IP-адрес отправителя.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что неизвестные грозили устроить теракт в клубе «Космонавт» на концерте Chrysta Bell 6 ноября. На сайте заведение появилось анонимное послание. Неизвестные заявили, что намерены превратить «Космонавт» в самый «кровавый клуб в истории».