Расследование дела экс-доцента СПбГУ Соколова продолжат следователи из Москвы

Уголовное дело бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова, который убил и расчленил 24-летнюю аспирантку Анастасию Ещенко, направлено на дальнейшее расследование в Москву.

Как сообщает «Мойка78» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, расследованием уголовного дела Соколова займутся сотрудники центрального аппарата СКР в столице. Причины, по которым руководство ведомства решило забрать дело в свое производство, не называются.

Дело против Олега Соколова было возбуждено по статье уголовного кодекса «Убийство». 9 ноября Соколов был задержан после того, как он пытался утопить в Мойке рюкзак с отпиленными женскими руками. Он признал свою вину.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что защита рассказала о влиянии фазы Луны на обвиняемого в убийстве аспирантки доцента Соколова.