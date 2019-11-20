К ДТП на перекрестке Кузнецова и Ленинского приехала реанимация

На перекрестке Ленинского проспекта и улицы Кузнецова в Петербурге столкнулись два легковых автомобиля. К месту происшествия прибыла машина реанимации.

Авария случилась сегодня утром, 20 ноября. По словам очевидцев, Chevrolet слетел в Nissan. На опубликованных фотографиях видно, что у второй сильно помята боковая часть. У легковушки выбито пассажирское стекло, на дороге разбросаны осколки и детали транспорта.

О том, насколько пострадали участники ДТП, неизвестно. Машины встали посреди перекрестка, затруднив движение для других водителей. Пробки на участке нет.

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Ранее в gazeta.spb.ru сообщали об аварии с участием автобуса. Все произошло на улице Полярников.