К ДТП на перекрестке Кузнецова и Ленинского приехала реанимация

К ДТП на перекрестке Кузнецова и Ленинского приехала реанимация
Машина сильно помята. Фото: vk.com/spb_today

На перекрестке Ленинского проспекта и улицы Кузнецова в Петербурге столкнулись два легковых автомобиля. К месту происшествия прибыла машина реанимации.

Авария случилась сегодня утром, 20 ноября. По словам очевидцев, Chevrolet слетел в Nissan. На опубликованных фотографиях видно, что у второй сильно помята боковая часть. У легковушки выбито пассажирское стекло, на дороге разбросаны осколки и детали транспорта.

О том, насколько пострадали участники ДТП, неизвестно. Машины встали посреди перекрестка, затруднив движение для других водителей. Пробки на участке нет.

Другие подробности в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте» не приводятся.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали об аварии с участием автобуса. Все произошло на улице Полярников.

дтп новости спб реанимация
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге нашли площадку для продажи запчастей угнанных авто
Иммунолог рассказал о том, как зимой компенсировать недостаток солнца
К ДТП на перекрестке Кузнецова и Ленинского приехала реанимация
Прокуратура обнаружила нарушения на заводе в Сестрорецке
Автобус разбился в ДТП на Полярников
В центре Петербурга откроется рождественская ярмарка
Эстония требует от России вернуть «отнятые» территории
«ТЭК» обследовал лопнувшую трубу на заводе «Балтика» с помощью робота