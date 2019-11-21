Бывший директор «Водоканала» подозревается в причинении предприятию ущерба на сумму более 1 млрд рублей

Бывший директор «Водоканала» подозревается в причинении предприятию ущерба на сумму более 1 млрд рублей
Евгений Целиков. Фото: пресс-служба Администрации Санкт-Петербурга

Задержанный накануне экс-директор регионального «Водоканала» Евгений Целиков может быть причастен к причинению предприятию ущерба на сумму более 1 млрд рублей.

Руководитель ГУПа мог знать, что стоимость поставляемой Водоканалу электроэнергии была завышена в нарушение условий договора, сообщает «Интерфакс».

Вчера, 20 ноября в Петербурге после обысков задержали экс-директора регионального «Водоканала» Евгения Целикова. Вместе с Целиковым задержана руководительница юридического отдела ООО «Развитие и инвестиции» (РИИ) Марина Брюзгина. Сейчас она отпущена под подписку о невыезде.

Напомним, в Петербурге 20 ноября прошли оперативные мероприятия, связанные с деятельностью ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга». Сотрудники главка нагрянули с обысками в квартиры работников предприятия.

В оперативных мероприятиях участвовали около 100 оперативников Управления экономической безопасности и противодействия коррупции и следователей Главного следственного управления ГУ МВД.

Обыски начались около семи утра 20 ноября. Поводом для оперативных мероприятий стало уголовное дело, возбужденное по статье «Причинение имущественного вреда путем обмана или злоупотребления доверием».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» пока не готов говорить о завершении оперативных мероприятий. В предприятии подчеркнули, что оказывают всю необходимую поддержку следствию.

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