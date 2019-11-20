В «Водоканале» заявили о содействии следствию в ходе обысков

В &#171;Водоканале&#187; заявили о содействии следствию в ходе обысков
В "Водоканале" подтвердили проведение обысков. Фото: vodokanal.spb.ru

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» пока не готов говорить о завершении оперативных мероприятий. В предприятии подчеркнули, что оказывают всю необходимую поддержку следствию.

«Комментировать действия следственных органов, а также давать оценку тем или иным следственным действиям, проводимым данными органами, предприятие не вправе», — сообщили gazeta.spb.ru в «Водоканале».

«Водоканал Санкт-Петербурга» признан потерпевшим в рамках расследования уголовного дела. По данным СМИ, дело возбуждено по статье «Причинение имущественного вреда путем обмана или злоупотребления доверием».

Оперативные мероприятия, связанные с деятельностью ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», стартовали утром 20 ноября. Как сообщалось ранее, сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции и Главного следственного управления ГУ МВД проводят 40 обысков. В мероприятиях задействованы около 100 оперативников.

водоканал новости спб обыски уголовное дело
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Житель Выборга стал жертвой нападения лысого агрессивного мужчины
Стала известна возможная причина ЧП с машиной, упавшей в яму с кипятком
Суд в Петербурге обязал соседей заплатить 150 тысяч за потоп в квартире инвалида
Петербуржцы заметили заметили скоплене машин ДПС, скорой и пожарных возле ...
Фонд Кино попросили проспонсировать фильм о Чикатило
В «Водоканале» заявили о содействии следствию в ходе обысков
В Петербурге на 12 станциях метро установили турникеты для бесконтактной оплаты
Kia Ceed и Skoda помялись от удара на перекрестке Ленинского и Кузнецова