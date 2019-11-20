Полиция обыскивает квартиры сотрудников петербургского «Водоканала»

Полиция обыскивает квартиры сотрудников петербургского &#171;Водоканала&#187;
В квартирах сотрудников "Водоканала" проходят обыски. Фото: Водоканал Санкт-Петербурга

В Петербурге 20 ноября проходят оперативные мероприятия, связанные с деятельностью ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга». Сотрудники главка нагрянули с обысками в квартиры работников предприятия.

В оперативных мероприятиях участвует около 100 оперативников Управления экономической безопасности и противодействия коррупции и следователей Главного следственного управления ГУ МВД, сообщает «Фонтанка».

Обыски начались около 7 утра. Поводом для оперативных мероприятий, по данным издания, стало уголовное дело, возбужденное по статье «Причинение имущественного вреда путем обмана или злоупотребления доверием».

Оперативники проводят около 40 обысков. В том числе на Васильевском острове в квартире погибшего экс-гендиректора ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» Феликса Кармазинова и в его доме в Сестрорецке.

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