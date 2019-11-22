У учащегося колледжа изъяли наркотики на Просвещения

В Петербурге на проспекте Просвещения был задержан учащийся одного из технических колледжей. У 18-летнего молодого человека было изъято наркотическое средство.

Все произошло в среду, 20 ноября, в рамках проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска. В ходе досмотра у учащегося обнаружили наркотики, массой 10,91 гр.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и области, по факту незаконного хранения наркотических средств было возбуждено уголовное дело. Подозреваемому была назначена подписка о невыезде.

Правоохранители также вышли на 17-летнего жителя Московского района, устанавливая источник приобретения наркотиков. Мальчика задержали, проверяется его причастность к сбыту запрещенных веществ.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали об изъятии 440 кг наркотиков. Их распространение обнаружили в интернет-магазине.