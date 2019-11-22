У учащегося колледжа изъяли наркотики на Просвещения

У учащегося колледжа изъяли наркотики на Просвещения
Полицейские проверят причастность к преступлению второго учащегося. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Петербурге на проспекте Просвещения был задержан учащийся одного из технических колледжей. У 18-летнего молодого человека было изъято наркотическое средство.

Все произошло в среду, 20 ноября, в рамках проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска. В ходе досмотра у учащегося обнаружили наркотики, массой 10,91 гр.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и области, по факту незаконного хранения наркотических средств было возбуждено уголовное дело. Подозреваемому была назначена подписка о невыезде.

Правоохранители также вышли на 17-летнего жителя Московского района, устанавливая источник приобретения наркотиков. Мальчика задержали, проверяется его причастность к сбыту запрещенных веществ.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали об изъятии 440 кг наркотиков. Их распространение обнаружили в интернет-магазине.

ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти задержание наркотики
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На Литераторов эвакуировали гимназию №70 из-за запаха газа
Во Владивостоке мать выбросила из окна ребенка
В Петербурге создают тепловую карту бездомных кошек
В Петербурге сдали в эксплуатацию долгострой «Ижора»
На Новочеркасской массово встали трамваи
В Тосненском районе прикрыли крупную фабрику по производству наркотиков
Петербургские лекарства будут поставлять в Сербию
Пассажир упал на пути на станции Старая деревня