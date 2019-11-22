Суд вынес приговор по делу о взрыве в квартире на Репищева

Взрыв в квартире на Репищева произошел в феврале 2018 года. Фото: vk.com/spb_today

Взрыв в квартире на Репищева произошел в феврале 2018 года. Фото: vk.com/spb_today

Суд в Петербурге вынес решение по делу Алексея Михайлова. Его признали виновным во взрыве газового баллона в квартире на улице Репищева.

Михайлова приговорили к 2 годам и 4 месяцам ограничения свободы. Приговор в законную силу пока не вступил, сообщает прокуратура Петербурга.

Взрыв произошел 9 февраля 2019 года. Суд установил, что Михалйов вместе с двумя работниками делал ремонт в квартире на Репищева. В его обязанности входил монтаж натяжных потолков. Газовый баллон с пропано-бутановой смесью, необходимой для работы, он поставил рядом с радиатором отопления.

Из-за того, что баллон был занесен с мороза и оставлен рядом с источником тепла, произошло расширение смеси, повышение давления внутри баллона и взрыв.

В результате взрыва двое работников получили множество травм и ожогов. Имуществу жильцов дома был нанесен ущерб на сумму более 16,5 млн рублей.