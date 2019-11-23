Оксана Воеводина, бывшая жена короля Малайзии, рассказала о трудностях после развода

Девушка проходит курсы повешения квалификации, а также была вынуждена продать кольцо.

Об этом стало известно 22 ноября. Обо всем «Мисс Москва» Оксана Воеводина написала в своем Instagram. Девушка рассказала, что после развода с экс-королем Малайзии Мухаммадом V ей приходится несладко, но она не хочет жаловаться.

Когда у девушки возникли проблемы со здоровьем, она продала кольцо. Сейчас ей приходится в одиночку растить сына, платить по счетам, страховки и прочее. Чтобы быть независимой, Воеводина проходит курсы повышения квалификации.

«У меня маленький ребенок, у которого режутся зубки, поэтому поспать просто нет возможности, так как просыпаешься вместе с ним каждые два часа»,

— написала девушка.

Напоминаем, что бывший супруг Воеводиной не признает ребенка. Это и стало причиной их развода.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Воеводина продала обручальное кольцо от экс-короля Малайзии.