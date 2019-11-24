Ученые назвали ТОП-5 компонентов ЗОЖ для долгой и здоровой жизни

По мнению ученых, следует потреблять ежедневно 400 граммов фруктов и овощей. Фото: pixabay

По мнению ученых, следует потреблять ежедневно 400 граммов фруктов и овощей. Фото: pixabay

Российские эксперты выяснили, какие компоненты здорового образа жизни наиболее важны для человека. Многофакторный анализ для решения данного вопроса провели специалисты Национального исследовательского медцентра профилактической медицины Минздрава РФ.

По словам директора института Оксаны Драпкиной, лидирующим компонентом для качественной и долгой жизни является отказ от курения. Вторым фактором стала нормальная физактивность. Специалисты отметили, что речь идет примерно об одном часе ходьбе ежедневно.

Как сообщает «Российская газета», третье место заняла соль. По мнению, экспертов, блюда должны быть слегка недосолены, а на столе не должно быть солонки. Следующим компонентом назвали достаточное потребление фруктов и овощей — 400 граммов в сутки. Пятым – отказ от злоупотребления алкоголем.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о числе жителей России, которые ведут здоровый образ жизни.