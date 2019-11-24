Ученые определили опасное количество чашек кофе в день

В эксперименте приняли участие 350 тыс. человек в возрасте от 37 до 73 лет. Фото: pixabay

В эксперименте приняли участие 350 тыс. человек в возрасте от 37 до 73 лет. Фото: pixabay

Ученые определили максимальные границы ежедневного потребления кофе. По мнению специалистов, их повышение может грозить развитием сердечно-сосудистых заболеваний.

В эксперименте приняли участие 350 тыс. человек. Данные людей были взяты из британского биологического банка. В результате исследования эксперты выяснили, что выпивание более 6 чашек кофе повышает риск развития указанных заболеваний на 22%.

Как сообщает издание The American Journal of Clinical Nutrition, специалисты объяснили, что такой результат связан с тем, что напиток способствует повышению артериального давления.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о пяти компонентах здорового образа жизни. Среди них оказались отказ от курения, потребление достаточного количества фруктов, а также физическая активность. Ученые рассказали, что внедрение и соблюдение указанных компонентов может увеличить продолжительность жизни.