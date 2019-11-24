В Совфеде прокомментировали заявление США заблокировать «Северный поток — 2»

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Фото: Nord Stream 2 AG

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Фото: Nord Stream 2 AG

В Совфеде отреагировали на заявления американского конгресса о планах включить санкции против «Северного потока — 2» в оборонный бюджет страны на 2020 год.

По словам сенатора Андрея Климова, США таким образом пытаются ослабить не только Россию, но и Евросоюз как экономического конкурента.

«При этом нецивилизованно себя ведут в жанре бизнеса XIX века, когда все вопросы решал господин «Кольт», — заявил он, сообщает РБК.

Накануне глава сенатского комитета по иностранным делам Джим Риш заявил, что конгресс США собирается включить санкции против газопровода «Северный поток — 2» в оборонный бюджет страны на 2020 год.

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Мощность газопровода — 55 млрд куб. м газа в год. Стоимость проекта составляет €9,5 млрд. Строительством «Северного потока — 2» занимается компания Nord Stream 2 AG. Кроме «Газпрома» в проекте участвуют западные инвесторы, среди которых немецкий консорциум Uniper, французская Engie, австрийская OMV, британо-нидерландская Royal Dutch Shell и дочерняя компания группы BASF Wintershall. При этом «Газпрому» принадлежит 51% акций совместного предприятия.

Против строительства «Северного потока-2» выступали США и некоторые страны Восточной Европы, в том числе Украина. Последняя из-за нового газопровода лишается значительной части транзита российского газа в Европу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что президент Национального собрания Австрии Вольфганг Соботка заявил, что проект «Северный поток-2» будет способствовать безопасности Европейского союза.