Волонтеры спасли утку, которая вмерзла в лед Графского пруда

Отряд «Кошкиспаса» спасли утку, которая вмерзла в лед Графского пруда в Коломягах.

Об этом сообщили в группе «Любимые Коломяги» социальной сети «ВКонтакте».

Как сообщили очевидцы, бедную птицу заметили во время прогулки мать с сыном. Женщина вызвала отряд «Кошкиспаса».

Спасатель из отряда «Кошкиспаса» подполз к утке по замерзшему пруду и спас ее.

Пернатую отвезли в центр реабилитации диких животных «Сирин» чтобы показать ветеринару.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в центре Санкт-Петербурга с четвертогоэтажа на машину Renault выпали три енота, сообщили очевидцы в социальных сетях 15 июня. Животные получили травмы при падении и помяли стекло автомобилю, стоящему во дворе дома у пересечения Марата и Достоевского.