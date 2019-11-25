Иномарка утроила гонки на КАД и влетела в ограждение

В Петербурге на внешнем кольце КАД водитель иномарки устроил «гонку», которая завершилась против его воли.

Все случилось сегодня утром, 25 ноября. На опубликованных кадрах видно, что водитель иномарки резко перестраивается с одного края дороги в другой. После гонщик решает повторить маневр уже перед другими машинами, однако на заледенелой дороге это сделать оказалось трудно. Машину заносит в ограждение, после чего несколько раз разворачивает.

«Перед вантовым мостом на Гольфе утроил гонку», — написал автор записи в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте».

В результате инцидента другие машины не повреждены. Сведения о состоянии водителя не приводятся.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали об иномарке, которая влетела в бетонный забор. ДТП произошло в Выборге.