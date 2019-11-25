«Тойота» влетела в бетонный забор в Выборге

&#171;Тойота&#187; влетела в бетонный забор в Выборге
Мужчину госпитализировали с травмами. Фото: pixabay

Водителя иномарки из Выборга госпитализировали в медучреждение после того, как он врезался в бетонный забор. А в Светогорске за нетрезвую езду и ДТП задержан пьяный автомобилист.

Как сообщают в местном отделении ГИБДД, авария произошла ночью 25 ноября. Автомобилист за рулем «Тойота» врезался в бетонный забор, который находится рядом с домом №11 на улице Данилова в Выборге. Мужчину госпитализировали с травмами.

Вечером 24 ноября, в городе Светогорск произошло ДТП с участием «Киа» и «Шевроле Нива». Водитель «корейца» столкнулся «Шевроле», выезжая со второстепенной дороги. В результате аварии пострадала пассажирка «Киа». Известно, что водитель второй машины находился в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что подросток на каршеринге пытался скрыться от ДПС у Черной речки.

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