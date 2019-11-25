Подросток на каршеринге пытался скрыться от ДПС у Черной речки

В Приморском районе Петербурга сотрудники ДПС задержали 17-летнего водителя. Подросток ехал на каршеринговом Kia Rio без прав.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, автомобилист не выполнил требования об остановке на набережной Черной речки. Завидев инспекторов ДПС, он попытался скрыться.

В результате преследования автомобиль был остановлен у дома 8 по Красногвардейскому переулку. За рулем его оказался подросток 2002 года рождения, не имеющий водительского удостоверения в силу возраста.

Как выяснилось, автомобиль парень взял в прокат по поддельному аккаунту. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на пересечении Выборгского шоссе и улицы Дмитрия Кожемякина в Сертолово столкнулись машина одного из каршеринговых сервисов и иномарка.