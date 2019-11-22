На Выборгском шоссе произошло ДТП с участием каршеринга

На Выборгском шоссе произошло ДТП с участием каршеринга
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

Поздним вечером 22 ноября на пересечении Выборгского шоссе и улицы Дмитрия Кожемякина в Сертолово в Ленобласти произошло ДТП с участием автомобиля сервиса каршеринга и иномарки.

Как сообщили очевидцы, машины столкнулись по направлению со стороны города.

«Авария на перекрёстке Выборгского шоссе и улицы Дмитрия Кожемякина в Сертолово со стороны города», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».

По словам очевидцев, в результате ДТП никто не пострадал.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Северной столице на проспекте Науки произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легковых автомобилей. В результате удара Kia и Volkswagen стали сильно помяты и остались без колес.

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