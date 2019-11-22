Иномарки растеряли колеса после ДТП на Науки

Иномарки растеряли колеса после ДТП на Науки
Машина сильно помята. Фото: vk.com/spb_today

В Северной столице на проспекте Науки произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легковых автомобилей. В результате удара Kia и Volkswagen стали сильно помяты и остались без колес.

Авария случилась сегодня утром, 22 ноября. На опубликованных кадрах в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» видно, что на проезжей части разбросаны осколки, пластик и колеса.

У легковушки отлетело колесо. Фото: vk.com/spb_today

«Такого в жизни не видел, но все остались живы», — написал автор записи в соцсети «ВКонтакте».

Точные причины столкновения пока неизвестны. К месту происшествия прибыли экстренные службы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о последствиях операции по удалению вазелина из рук. Речь идет о Кирилле Терешине.

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