Кирилл Терешин показал «руки-базуки» после операции

Интернет-фрик Кирилл Терешин, более известный в Сети как «Руки-базуки», показал результаты первой операции по удалению вазелина из рук.

Кирилл Терешин недавно перенес операцию на бицепсах. Хирурги попытались удалить из плечей инородное вещество. Изначально все считали, что блогер вводил себе в бицепсы синтол, однако позже выяснилось, что это был обычный разогретый вазелин.

Врачам не удалось удалить весь вазелин за одну операцию. Скорее всего, Терешину придется перенести еще несколько хирургических вмешательств для того, чтобы вернуть рукам нормальное состояние.

На видео блогер держит в руках тарелку со свежим мясом и говорит: «Вот оно, мое богатство! Налетайте! Распродажа!».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Кириллу Терешину удалили синтол из «рук-базук».