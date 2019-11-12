Кириллу Терешину удалили синтол из «рук-базук»

Российскому блогеру Кириллу Терешину, более известному по прозвищу «руки-базуки», провели операцию по удалению синтола из плечей обеих рук в московской клинике.

Как сообщает Telegram-канал Mash, операция по удалению токсичного синтола и «других странных веществ» из мышц молодого человека был проведена в одной из столичных клиник.Сейчас Терешин восстанавливается после вмешательства хирургов.

Врачи рассказали, что в скором времени Терешину пришлось бы делать ампутацию, но обошлось без этого. У Терешина на время отказали руки, по этой причине за ним приглядывает его мать, которая кормит его с ложки.

Ранее «Руки-базуки» пожаловался на повышенную температуру и плохое самочувствие. В сентябре стало известно, что врачи отказались проводить операцию по удалению синтола из-за возможных рисков.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Малышева отчитала блогера Терешина с “руками-базуками”.