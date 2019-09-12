Врачи не хотят делать операцию «Руки-базуки» Терешину

Медики переживают за исход хирургического вмешательства. Все отказываются что-либо делать.

Об этом стало известно 12 сентября. Обо всем сообщает «Комсомольская правда», ссылаясь на слова представителя блогера. Он рассказал, что врачи отказываются делать операцию Кириллу Терешину, который стал популярным после того, как накачал в руки синтол. Молодой человек не хотел заниматься спортом, а хотел быстрых визуальных перемен, за которые может поплатиться здоровьем.

В ближайшее время блогер точно не лежат на операционный стол. Прежде нужно сдать много анализов, чтобы понять, каково самочувствие Терешина.

Напоминаем, что синтоловый «качок» жаловался на ухудшение состояния. Он говорил об отеках и жаре – Терешин связывает эти симптомы со ссвоим необдуманным поступком.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что к съемкам в фильме “Брат-3” Барецкий хочет привлечь “Руки-Базуки”. Это будет “бомба”, уверен Барецкий.