Малышева отчитала блогера Терешина с “руками-базуками”

Малышева заявила, что Терешин не проявляет благоразумия. Фото: скриншот "Жить здорово", Первый канал

Малышева заявила, что Терешин не проявляет благоразумия. Фото: скриншот "Жить здорово", Первый канал

“Синтоловый качок” неоднократно жаловался на проблемы со здоровьем, но не следует указаниям врачей.

Елена Малышева высказалась о фигуре Кирилла Терешина, который закачал синтол в свои руки, создав видимость мышц. Телеведущая считает блогера с “руками-базуками” неразумным и хочет его выпороть.

23-летний Терешин закачивал синтол против рекомендаций врачей и неоднократно жаловался на ухудшение состояния здоровья. Блогер несколько раз намеревался выкачать вещество из рук — так и неясно, сделал он это или нет, молодой человек размещает в соцсетях старые фото вперемешку с новыми, намеренно пытаясь запутать аудиторию. На странице в соцсети “Вконтакте” 2 сентября Терешин публикует фотографии из больницы.

Малышева в эфире программы «Жить здорово» заявила, что Терешин перестал принимать лекарства, которые прописали ему врачи. Телеведущая заявила, что Терешина некому пороть — а иногда хочется.

Ранее GazetaSPb сообщила, что Малышева рассказала о победе над раком.