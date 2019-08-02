Елена Малышева рассказала о своей победе над раком

Елена Малышева рассказала о своей победе над раком
Фото: StarHit

Телеведущая порекомендовала россиянам внимательней относиться к своему здоровью.

Об этом стало известно 2 августа. Своим жизненным опытом Елена Малышева поделилась с подписчиками в Instagram-аккаунте. Телеведущая уверена, что, если бы не своевременное обследование, она не смогла бы успешно победить рак.

Малышева отметила, что пошла к врачу три года назад на колоноспопию. Эксперт нашел у нее предраковый полип толстого кишечника и тут же удалил его. Именно это не дало раку никаких шансов. Теперь телеведущая проходит обследования регулярно, чего советует и остальным.

Телеведущая Первого канала убеждена, что рак не имеет симптомов. Когда они появились – это плохой сигнал, так как рак в этот момент «зашел очень далеко».

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Малышева рассказала о самой эффективной диете. Телеведущая считает, что нет ничего лучше средиземноморский диеты – она помогает поддерживать здоровье.

Елена Малышева рак
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