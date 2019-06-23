Малышева рассказала о самой эффективной диете

Телеведущая считает, что нет ничего лучше средиземноморский диеты.

Об этом стало известно сегодня, 23 июня. Своим мнение телеведущая Елена Малышева поделилась в эфире программы «Сегодня вечером», которую посвятили питанию. Она уверила, что ученые проводили исследования, в результате которых выяснили, что средиземноморская диета – самая эффективная.

Она позволяет похудеть довольно быстро, при этом человек остается стройным довольно долго, если придерживается некоторых правил. Она не оказывает негативного влияния на здоровье, а также дает организму все необходимые элементы.

Напоминаем, что в рацион средиземноморской диеты входят растительная пища, рыба и прочие морепродукты. К слову, ученым меньше всего понравилась диета Дюкана и в целом безуглеводные диеты.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Ксения Собчак сомневается, в себе ли Елена Малышева. Ей не понравилось, что телеведущая назвала больных детей «кретинами».