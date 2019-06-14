Собчак сомневается, в себе ли Малышева

Телеведущая раскритиковала коллегу за ее передачу о «детях-кретинах».

Об этом стало известно сегодня, 14 июня. Телеведущая Ксения Собчак прокомментировала громкий скандал вокруг Елены Малышевой в своем Telegram-канале. Она назвала коллегу «мерзавкой», а ее поступок «жестью». Также Собчак усомнилась, все ли в порядке с Малышевой.

Напоминаем, что на Первом канале вышла передача «Жить здорово». Тема одного из выпусков звучала следующим образом: «Мой ребенок – идиот». С экрана Малышева рассуждала «откуда берутся дети-кретины». Это вызвало негативную реакцию в обществе – телеведущую успели раскритиковала Ассоциация «Аутизм-Регионы».

Сама Малышева не понимает, с чем связан шквал критики. Она объяснила, что «кретин» – это медицинский термин, на который не нужно обижаться.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что психиатр Минздрава раскритиковала Малышеву за слова “детях-кретинах”. Доктор мед. наук и главный детский психиатр Москвы Анна Портнова опровергла заявления Малышевой: термины “кретин” и “идиот” в медицине не используют.