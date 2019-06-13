Психиатр Минздрава раскритиковала Малышеву за слова “детях-кретинах”

Оба термина, которые использовала Малышева, не рекомендуют к употреблению в медицине. Фото: скриншот выпуска

Оба термина, которые использовала Малышева, не рекомендуют к употреблению в медицине. Фото: скриншот выпуска

Новый выпуск передачи “Жить Здорово” открыла заставка “Мой ребенок — идиот”.

Ведущая программы “Жить Здорово” Елена Малышева назвала детей с аутизмом “кретинами” и “идиотами” в эфире “Первого канала” 13 июня. Малышева утверждает, что “кретин” — медицинский термин. Заставка выпуска гласила: “Мой ребенок — идиот”.

Выпуск передачи понравился не всем. Так, доктор мед. наук и главный детский психиатр Москвы Анна Портнова опровергла заявления Малышевой: термины “кретин” и “идиот” в медицине не используют. Врач Минздрава заявила, что Малышева фактически обидела и оскорбила детей с ментальными проблемами и их родителей.

Согласно “Википедии”, “кретин” является устаревшим медицинским термином — его перестали широко использовать именно из-за негативных оттенков значения. “Идиот” изначально — житель древнегреческого полиса, который не участвует в общественной жизни. Ситуация с ним точно такая же как с “кретином”: слово больше не рекомендуют к употреблению.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что Малышева заявила, что люди старше 50 лет не нужны природе.