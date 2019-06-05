Малышева считает, что люди старше 50 лет не нужны природе

Фото: malysheva.live/ Instagram
Фото: malysheva.live/ Instagram

Телеведущая рассказала о способе истребления взрослых женщин.

Об этом стало известно сегодня, 5 июня. Слова Малышевой передает Rambler News Service. Она убеждена, что люди переедают не просто так, а потому что это способ природы умертвить людей взрослее 50 лет.

Дело в том, что такие люди не нужны природе и она ищет способ от них избавиться.

«Способ с помощью ложки и вилки вырыть себе могилу один из самых приятных для людей. Никто не подозревает подвоха»,

— убеждена она.

Малышева напомнила, что чаще всего именно женщины страдают от ожирения. Из-за лишнего веса у людей случаются инфаркты, инсульты, а также обнаруживаются онкологические заболевания.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Малышева ответила на упреки заслуженного врача России. В одной из программ ведущая заявила, что остеопатов в стране нет, так как нет такой специальности. Малышева отметила, ссылаясь на информацию от СЗГМУ, что первый выпуск врачей-остеопатов будет только в этом году.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
Елена Малышева медицина
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Малышева считает, что люди старше 50 лет не нужны природе
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