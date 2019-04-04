Малышева ответила на упреки заслуженного врача России

Заведующий кафедрой остеопатии СЗГМУ, заслуженный врач России Дмитрий Мохов ранее потребовал извинений за некомпетентность от телеведущей Елены Малышевой.
Мохова возмутили слова, произнесенные телеведущей в эфире программы «Жить здорово!», о том, что остеопатия в России не существует как медицинская специальность.
Елена Малышева обвинения сообщением о том, что программу постдипломной переподготовки врачей по специальности «Остеопатия» Минздрав России утвердил только в сентябре прошлого года.
Кроме того, Малышева отметила, ссылаясь на информацию от СЗГМУ, что первый выпуск врачей-остеопатов будет только в этом году.
Малышева заявила, что с радостью встретилась бы со своими коллегами-докторами и оказала помощь.
Она сообщила, что относится ко врачам данной специальности с большим уважением.
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