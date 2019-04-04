Малышева ответила на упреки заслуженного врача России

Малышева:
Малышева: "Остеопаты, давайте жить дружно!" Фото: malysheva.live/ Instagram

Заведующий кафедрой остеопатии СЗГМУ, заслуженный врач России Дмитрий Мохов ранее потребовал извинений за некомпетентность от телеведущей Елены Малышевой.

Мохова возмутили слова, произнесенные телеведущей в эфире программы «Жить здорово!», о том, что остеопатия в России не существует как медицинская специальность.

Елена Малышева обвинения сообщением о том, что программу постдипломной переподготовки врачей по специальности «Остеопатия» Минздрав России утвердил только в сентябре прошлого года.

Кроме того, Малышева отметила, ссылаясь на информацию от СЗГМУ, что первый выпуск врачей-остеопатов будет только в этом году.

Малышева заявила, что с радостью встретилась бы со своими коллегами-докторами и оказала помощь.

Она сообщила, что относится ко врачам данной специальности с большим уважением.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что бизнесвумен Ольга Слуцкер публично и трогательно простилась с умершим отцом.

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
Елена Малышева конфликт остеопат
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